Lukaku vuole solo l’Inter. I nerazzurri studiano una nuova strategia con il Chelsea per l’attaccante belga

Difficilmente all’Inter verrà concesso uno sconto per Lukaku su quanto speso nel ’22-23, ovvero 20 milioni fra prestito (8) e parte dell’ingaggio (12 lordi). Il club nerazzurro vorrebbe ovviamente spendere meno e in questo senso un sacrificio verrà fatto da Lukaku che ha fatto sapere di essere disposto a ridursi lo stipendio. E dunque quale potrebbe essere per il Chelsea la chiave per dire sì a un nuovo prestito? Inserire nella formula un obbligo di riscatto a 45 milioni, ovvero quanto peserà a bilancio Big Rom nell’estate 2024 (mancheranno due anni alla fine del contratto, è stato acquistato per 113 milioni).

Difficilmente l’Inter accetterà l’obbligo, non fosse altro perché il belga nel 2024 avrà 31 anni. A Milano potrebbero acconsentire all’inserimento di un diritto di riscatto per poter valutare la stagione di Lukaku e ragionare se investire una cifra del genere o sedersi nuovamente col Chelsea per strappare magari un prezzo migliore. A riportarlo è Tuttosport.

