Mac Allister Liverpool, trasferimento ad un passo. Sfuma il centrocampista argentino seguito anche dalla Juventus

Alexis Mac Allister è ad un passo dal trasferimento al Liverpool. Come riportato dal Liverpool Echo, il centrocampista argentino a breve sosterrà le visite mediche, poi arriveranno le firme coi Reds.

Il campione del mondo in carica con l’Albiceleste firmerà un contratto fino al 2028. Sta dunque per sfumare un obiettivo di mercato per la Juventus.

The post Mac Allister Liverpool, trasferimento ad un passo. Sfuma l’obiettivo Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG