Le accuse dell’ex esterno dell’Atalanta nei confronti del tecnico ex Inter Gian Piero Gasperini: soprattutto dal punto di vista caratteriale

In conferenza stampa l’ex esterno dell’Atalanta Maehle ha accusato pesantemente il tecnico ex Inter Gian Piero Gasperini.

LE PAROLE – «Con Gasperini non c’era libertà. Anche se vivevo in un bel posto non sono riuscito a godermelo perché passavamo tantissimi giorni a Zingonia: mentalmente non ho retto».

(CLICCA QUI PER SAPERE LA VICENDA GASPERINI)

L’articolo Maehle su Gasperini: «Con lui non ho mai avuto libertà» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG