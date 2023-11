Gigi Maifredi, ex allenatore della Juve, dice la sua sulla stagione dei bianconeri, esclusi dalle coppe europee: le parole

Ai microfoni di Tmw Radio, l’ex Juve Gigi Maifredi ha così analizzato l’inizio di stagione dei bianconeri.

LE PAROLE – «Quando la Juve ha cambiato Agnelli aveva dei problemi da sanare. La società si sta inserendo in un regime di regolarità finanziaria, per poter rientrare nelle Coppe. Una Juve senza Coppe non è Juventus. È sulla strada per tornare quel che era. Allegri in tutto questo è stato il parafulmine perfetto per far passare la tempesta».

