Malagò: «Gravina indagato? Non so se scoppia uno scandalo, ma sono rattristato». Le dichiarazioni del presidente Coni

Malagò, presidente del Coni, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il caso dossieraggio che vede coinvolto anche Gravina.

LE DICHIARAZIONI – «Non so se può scoppiare uno scandalo, però quando senti certe notizie sei a dir poco rattristato. C’è chi parla poi a nome della politica, c’è una grande tristezza nel vedere che al momento e fino a prova contraria ci sono coinvolti protagonisti del mondo dello sport e del calcio. Almeno per quelle che sono le notizie, poi sapete che non do certo giudizi».

