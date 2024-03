Ranocchia: «La finale di Champions persa ha dato una spinta in più all’Inter. Quest’anno se la gioca». Le parole

Ranocchia ai microfoni di Mediaset ha parlato dell’Inter prima in classifica davanti alla Juve e delle possibilità che hanno i nerazzurri di vincere la Champions.

INTER IN FONDO IN CHAMPIONS? – «Secondo me se la può giocare benissimo, dipenderà molto dai prossimi accoppiamenti anche se ovviamente deve ancora passare questo turno. Sicuramente gioca bene, è tra le squadre pretendenti. Ma per alzare un trofeo devi affrontare ancora le più forti, è presto».

IN COSA È MIGLIORATA? – «Nella rosa, è veramente ampia ora. Scherzavo col mister perché fare certe scelte è difficile, devi tenere fuori dei giocatori che giocherebbero in ogni squadra, ma ovviamente per lui è meglio così. Poi la finale di Champions, anche se persa, ha dato una spinta in più alla squadra»

