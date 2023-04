Paolo Maldini del Milan ha parlato a Infinity prima della partita contro il Napoli in Champions League

PARTITA – L’atmosfera è magica, non c’era da qualche anno e siamo super contenti. Siamo orgogliosi del nostro cammino ma anche speranzosi nell’andare avanti per regalare ancora altri sogni. La sfida di campionato ci ha permesso di tornare su un livello che negli ultimi tre mesi non abbiamo sempre raggiunto, poi questa è una doppia sfida con altri uomini e motivazioni.

PIOLI PARLA DI SOGNI – I sogni fanno parte del bagaglio tecnico e morale del Milan, abbiamo una squadra che non ha ancora espresso il suo massimo livello. La nostra è una rosa giovane, per il loro futuro i calciatori devono vivere queste emozioni e questi sogni.

RINNOVO LEAO – La fiducia cresce, ma oggi non è l’argomento giusto. Oggi siamo sulla stessa strada, noi e Leao, quindi abbiamo un obiettivo comune.

SPALLETTI – Non voglio commentare questa cosa. L’ha già fatto lui e, per quelli che sono i miei giusti, l’ha fatto anche parlando troppo.

