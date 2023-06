Maldini Milan, Sky Sport ha svelato alcuni retroscena sull’addio: Cardinale gli ha detto questo prima della separazione

Manuele Baiocchini negli studi di Sky Sport ha svelato alcuni retroscena sull’addio di Maldini al Milan.

Secondo il giornalista, era stata tracciata una strada che stava portando a una crescita, ma non è mai scattata la scintilla tra Maldini e Cardinale. Lo stesso Cardinale ha detto a Maldini che aveva un’idea diversa dalla sua per quanto riguarda il futuro e per questo le strade si sono separate.

