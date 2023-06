Calhanoglu dimentica il Milan: «Non è stato facile venire all’Inter, ma adesso…». Le parole dell’ex rossonero

Nel corso del ‘Media Open Day’ organizzato ad Appiano Gentile in vista della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, Calhanoglu ha parlato così del trasferimento dal Milan ai nerazzurri.

CALHANOGLU – «Non è stato facile venire qui, ma tutti mi hanno accolto a braccia aperte, e questo mi ha reso più forte in questi due anni. Siamo una famiglia, c’è una bella atmosfera qua. Speriamo di poter coronare tutto sabato sera. Come ho detto, se perderemo, non sarò affatto triste. Sono già molto contento di essere arrivato in finale».

The post Calhanoglu dimentica il Milan: «Non è stato facile venire all’Inter, ma adesso…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG