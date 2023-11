Maldini ricorda: «Su di me c’erano aspettative altissime. La fama non mi faceva impazzire». Le parole dell’ex Milan

L’ex capitano del Milan Paolo Maldini è stato ospite del PoretCast e ha analizzato il discorso legato alla fama e al fatto di essere figlio di Cesare Maldini.

PRESSIONI – «Prima ero molto più introverso, facevo fatica a parlare, a rilasciare interviste. Essendo figlio di Cesare le aspettative erano altissime, sentivo sempre le classiche frasi. Poi sta a te usare questa pressione come stimolo per fare meglio o farti abbattere. Quando sei timido la fama non è una cosa che ti fa impazzire. A me piaceva fare le vacanze in Sardegna, dopo i Mondiali del 90 non potevo più e sono andato negli Stati Uniti. Quando ho finito di giocare, prima di tornare al Milan, la fama stava un po’ scemando ed era bellissimo… (ride ndr)».

