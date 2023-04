Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha così analizzato il secco 3-0 con cui i suoi hanno battuto il Bayern Monaco

Pep Guardiola ha così parlato a Sky Sports UK della vittoria del suo Manchester City sul Bayern Monaco.

LE PAROLE – «La partita è stata alla pari per tutti i primi sessanta minuti, in cui loro sono stati migliori e noi non controllavamo Musiala e Gnabry. Dopo il secondo gol abbiamo dato intensità e aggiustato qualcosa nella pressione alta, difendendo bene grazie ai nostri quattro centrali che godono nel riuscire a difendere. Si parla sempre di chi attacca, ma abbiamo visto il loro talento, bravissimi. L’anno scorso col Real Madrid abbiamo giocato molto meglio, lì fu un 4-3 oggi 3-0, la differenza sono i gol degli avversari».

L’articolo Manchester City, Guardiola: «Giocammo meglio col Real, ma stavolta abbiamo vinto» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG