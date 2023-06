Le ultime sulla possibile trattativa tra il Borussia Dortmund e Ilkay Gundogan per un clamoroso ritorno in Germania

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Sport Bild, il Borussia Dortmund starebbe seriamente pensando alla possibilità di riportare in giallonero Ilkay Gundogan. Il centrocampista ha infatti rifiutato il rinnovo annuale con il Manchester City.

Gundogan piace anche al Barcellona che però deve prima risolvere alcuni problemi con il fair play finanziario. Per questo il Dortmund potrebbe farsi avanti in maniera decisa offerendo un biennale per il ritorno in Bundesliga.

