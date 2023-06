Loftus-Cheek Milan: contatti sempre più frequenti. Le ultime sulla trattativa con il Chelsea e le cifre dell’affare

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i contatti tra il Milan e il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek sono sempre più frequenti.

Il club rossonero spera di chiudere la trattativa per meno di 20 milioni di euro e non per 25 milioni come chiedono i Blues.

