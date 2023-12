Ieri sera l’Aston Villa ha battuto il Manchester City orfano di Rodri: senza lo spagnolo la squadra di Guardiola fatica

Il Manchester City di Guardiola dipende da Rodri. Senza il centrocampista spagnolo, autore del gol vittoria in finale di Champions League, i Citizens non solo non vincono, ma perdono.

Ieri sera l’Aston Villa ha vinto per 1-0 con la rete di Bailey, ma prima erano arrivate le sconfitte contro Wolverhampton e Arsenal in campionato e Newcastle in Coppa. Guardiola dopo la sconfitta ha commentato: «Lui è un giocatore importante, ovviamente, ma quando non c’è dobbiamo trovare il modo di vincere senza di lui»

