Kyle Walker, terzino del Manchester City, ha parlato dell’ultima sessione di calciomercato e dell’interesse del Bayern

Kyle Walker ha parlato del suo futuro con il Manchester City.

LE PAROLE – «Sono stato vicino, ma nel calcio le cose possono succedere. Le decisioni possono essere prese e le cose possono cambiare. Non doveva andare così. Se mi sarebbe piaciuta l’esperienza Certo che la farei, ma questo è un grande club e non si può sottovalutare quello che ha fatto negli ultimi sei o sette anni. Non sarei andato in un club peggiore perché il Bayern Monaco è un grande club e vedere quello che Kane sta facendo e che farà, non è stato un passo indietro. Nel profondo della mia testa ho sempre desiderato giocare per il Manchester City, ma dovevo fare ciò che era giusto per me e per il mio futuro. Si trattava semplicemente di quale club mi avesse dato gli anni di contratto per giocare a calcio ai massimi livelli».

