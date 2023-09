L’ex estremo difensore Luca Marchegiani elogia la grande prestazione di Marcus Thuram contro la Fiorentina.

Marcus Thuram è uno degli argomenti del giorno in casa Inter, ne ha parlato anche Luca Marchegiani a Sky Calcio Club; ecco le sue dichiarazioni. “Thuram? Quasi mai lo anticipano, arriva sempre prima degli altri”.

Marcus Thuram

“I numeri non sono incredibili, ma per me nella testa di Inzaghi non è mai stato in discussione. Ieri ha fatto una partita eccezionale. Lautaro ora fa più la prima punta, Thuram si sbatte un po’ di più, come faceva lui con Lukaku. È micidiale negli ultimi metri. Corsa scudetto? Per me l’Inter è la più forte”.

