Le parole di Yaya Toure, ex centrocampista del Manchester City, sulla presunta maledizione nei confronti di Guardiola

Yaya Toure è intervenuto sulla presunta maledizione nei confronti di Pep Guardiola. L’ex centrocampista del Manchester City si è dissociato tramite il suo profilo Twitter su quanto detto dall’agente per la Champions League.

LE PAROLE – «Per favore, non associatemi a queste sciocchezze e ai pigri stereotipi sulle maledizioni africane. Quest’uomo non mi rappresenta in alcun modo. Amplificare questi stereotipi è dannoso».

