Il Manchester United piazza il colpo a centrocampo e chiude per Casemiro del Real Madrid: oggi il brasiliano in Inghilterra per le visite.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, i Red Devils avrebbero chiuso l’accordo con i Blancos per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Il brasiliano oggi arriver√† a Manchester per visite e firma sul contratto.

L’articolo Manchester United Casemiro, tutto fatto per il brasiliano: i dettagli proviene da Calcio News 24.

