L’allenatore del Manchester United Ten Hag ha parlato dopo la vittoria contro l’Arsenal, lanciando una nuova frecciata a Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, al termine della vittoria per 3-1 contro l’Arsenal ha parlato ai media inglesi lanciando una nuova frecciata a Cristiano Ronaldo.

CALCIATORI GIUSTI – «Ci mancava un calciatore sulla fascia destra perché Sancho e lo stesso Marcus sono adattati. Abbiamo i calciatori giusti al posto giusto. Adesso non resta che mantenere la calma, rimanere uniti e proporre il nostro gioco. Antony e Rashford sanno fare il nostro gioco. Hanno giocato entrambi alla grande, rappresentando una minaccia continua, Antony era il nostro anello mancante. con loro in campo la squadra diventa imprevedibile perché sono due calciatori molto creativi e veloci. In generale ci sono ancora margini di miglioramento. Possiamo portare meglio il pressing e avere un’organizzazione migliore. Non stiamo insieme da molto quindi lavoreremo per raggiungere uno standard qualitativo ancora più elevato».

L’articolo Manchester United, Ten Hag liquida Ronaldo: «Ora abbiamo i calciatori giusti» proviene da Calcio News 24.

