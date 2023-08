Riguardo la panchina dell’Italia, Paolo Paganini ha preso le difese di Roberto Mancini, dopo le dimissioni del ct

Il giornalista Paolo Paganini ha spezzato una lancia a favore di Roberto Mancini, dimissionario sulla panchina dell’Italia:

LE PAROLE- «Trovo di cattivo gusto la campagna denigratoria che sta andando in scena nei confronti dell’ex Ct Roberto Mancini – ha scritto – avrà fatto i suoi errori come tutti, ma non puoi incensarlo un giorno e condannarlo il giorno dopo. La parola magica è sempre una: coerenza»

