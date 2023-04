Manfredi: «Preferirei vincere la Champions e…» Le parole del sindaco di Napoli

Gaetano Manfredi ha parlato ai microfoni di 90° Minuto su Rai 2 della situazione tra De Laurentiis e i tifosi e della sfida Champions tra Milan e Napoli. Ecco le parole del sindaco di Napoli:

«C’erano state forti incomprensioni, ma il confronto col presidente De Laurentiis e le istituzioni cittadine ci ha portati a un dialogo. Il rispetto delle regole è una cosa sacrosanta e questo deve venire da tutte le componenti del tifo. Dall’altra parte l’amore comune per la squadra deve portarci a una forte unità. Grazie al dialogo c’è stato un ritorno a quell’armonia di cui la città aveva bisogno, tutti volevano uno stadio unito. Io credo di aver interpretato il sentimento cittadino e ho lavorato con De Laurentiis per fare in modo che tutto si ricomponesse, tornando a quello spirito di grande gioia che contraddistingue da sempre Napoli e il suo popolo. Questa deve essere una pace duratura, perché tutti i gruppi del tifo organizzato devono rispettare le regole di convivenza civile e al contempo vogliono giustamente avere anche un ruolo nel tifo e nelle coreografie. Non bisogna cercare una tregua, ma una pace. Ora che il campionato è acquisito, preferirei vincere la Champions (ride, ndr)».

The post Manfredi (sindaco Napoli): «Preferirei vincere la Champions e…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG