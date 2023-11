Matteo Marani, presidente della Lega Pro, è tornato a parlare delle Seconde squadre, progetto sposato dalla Juventus con la Next Gen

Altri elogi alla Juventus Next Gen da parte del presidente della Lega Pro Matteo Marani nell’intervista a Prima Tivvù. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

GIOVANI – «Magari non ci sono le palestre di strada, gli oratori, non c’è più quello spontaneismo, i campioni che nascono per strada, ricordo i racconti di Rivera per le strade sterrate e fare attenzione alle auto. È difficile, stiamo cercando con le seconde squadre a fare qualcosa, poi magari non è la strada giusta, ma la Juventus sta dimostrando qualcosina. Vorrei riuscire a fare una riforma sui giovani, Zola è molto attivo su questa cosa. Vorremmo dare una mano ai club sul credito di imposta, sul vincolo sportivo. Tolgono piazze al campionato? È vero, ma qualcosa dobbiamo provare a fare. Quest’anno dopo 5 anni è stata inserita una seconda squadra B, che è l’Atalanta. Io credo che le seconde squadre, possano dare qualcosa, perché il campionato Primavera non porta a una crescita di questi giovani».

