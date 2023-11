Le parole di Marcelino, ex allenatore del Marsiglia, su quanto accaduto a Grosso. Tutti i dettagli in merito

Marcelino ha parlato di quanto accaduto prima della sfida di Ligue 1 tra Marsiglia e Lione.

PAROLE – «Mi rattrista vedere immagini del genere. La grandezza di un club come il Marsiglia è messa in ombra da questi atti vandalici. La crescita del club è resa difficile dagli ultras. Da allenatore non ho avuto paura né ricevuto minacce. Non come successo ai miei superiori, minacciati in ufficio, cosa che non dovrebbe accadere in un club che vuole fare le cose sul serio».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG