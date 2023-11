Le parole di Warren Zaire-Emery, centrocampista del PSG, sul suo straordinario inizio di stagione. I dettagli

Warren Zaire-Emery, centrocampista del PSG, ha parlato a Tuttosport.

PAROLE – «Ho dato tutto me stesso, come in ogni partita. Ma non è perché giocassi in Champions e c’era il Milan. Io cerco sempre di dare il meglio, il massimo, in qualsiasi gara di qualsiasi competizione. Sono ambizioso, mi pongo degli obiettivi e punto a centrarli. A chi somiglio? Dico Kimmich. Obiettivi? La Champions League, l’Europeo e naturalmente il Golden Boy. Senza scordare la Ligue 1 di cui siamo detentori».

