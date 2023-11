Le parole di Giampietro Manenti, ex presidente del Parma, sulle sue vicissitudini dopo il club gialloblù. I dettagli

Giampietro Manenti ha parlato del Parma a La Repubblica.

PAROLE – «Dopo quel che è successo a Parma, è cominciato il declino. Essere descritto come un delinquente ha creato diffidenza. Pesavo cento chili, venti più di oggi, non dormivo la notte e guidavo una Skoda nuova di pacca, ma dai giornali fu descritta come un catorcio. E dire che per il mio stile casual mi soprannominavano Marchionne. Come provocazione, indossai una vecchia giacca di mio nonno. Ero a Monaco di Baviera da possibili investitori perché la proprietà precedente aveva lasciato solo debiti e portato via anche i materassi e le lenzuola. Di me si è scritto di tutto, ma sono una persona a posto, ho studiato Agraria, lavorato in ENI e in Isagro. Parlo inglese, spagnolo e polacco, grazie alla mia compagna. Ho lavorato anche in Russia e Ucraina come consulente nella chimica. Dell’inchiesta non ho più saputo nulla. Il mio avvocato, al tempo già anziano, non esercita più. Nel 2016 la corte federale della FIGC mi ha assolto da tutte le accuse. Intanto, però, mi sono fatto sei mesi ai domiciliari e 18 giorni a San Vittore, esperienza che non auguro nemmeno ai cani. Sono stato condannato solo una volta per aver menato uno che voleva estorcermi denaro».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG