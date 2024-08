L’ex portiere Luca Marchegiani loda il tecnico nerazzurro, suo ex compagno da giocatore.

La Serie A sta per iniziare e gli addetti ai lavori iniziano a cimentarsi con i pronostici. Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e attuale commentatore per Sky, nel corso di un’intervista a Il Messaggero ha condiviso le sue riflessioni sulle squadre favorite per la conquista dello scudetto nella prossima stagione.

La favorita

Secondo Marchegiani, l’Inter si conferma come la favorita assoluta per la vittoria dello scudetto. Questa previsione si basa non solo sul successo già ottenuto nella scorsa stagione dalla squadra nerazzurra ma anche sugli acquisti mirati che hanno rafforzato ulteriormente la rosa. Con l’aggiunta di calciatori del calibro di Zielinski, Taremi e infine Martinez, l’Inter sembra avere consolidato significativamente la sua posizione, distanziando ulteriormente le inseguitrici nel panorama calcistico italiano.

Antonio Conte

Il ritorno di Conte

Interessanti sono anche le osservazioni fatte dall’ex portiere su Antonio Conte e il suo ritorno nella Serie A al comando del Napoli. Marchegiani evidenzia come l’approccio lavorativo e l’attenzione maniacale ai dettagli di Conte potrebbero introdurre una nuova cultura all’interno del club azzurro. Nonostante l’ottimismo, però, viene anche sottolineato un elemento critico: il Napoli deve recuperare un divario significativo di 41 punti dall’Inter, un’impresa tutt’altro che semplice nonostante il cambio in panchina.

Simone Inzaghi: un allenatore senza difetti

Una menzione speciale viene fatta anche per Simone Inzaghi: “Mi ha sorpreso all’inizio della sua carriera da allenatore, non pensavo avesse questa voglia e queste capacità di mediare anche tutti gli aspetti del suo carattere. Da quando allena, ha sbagliato davvero poco, forse niente. E lo staff lo aiuta: si vede una sintonia unica con gli uomini che ha scelto. Posso dirlo? Mi sembra che non abbia difetti“.

