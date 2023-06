Marchegiani ai microfoni di Sky Sport ha commentato la situazione vissuta da Chiesa alla Juve in questa stagione.

MARCHEGIANI – «Le condizioni fisiche sono determinanti perché lui fa dell’aspetto fisico gran parte della forza e della qualità. Chiesa quando sta bene è uno dei migliori giocatori italiani. E’ il tipo di giocatore non di talento puro, ma che vince la partita nel tempo, ti distrugge fisicamente. Per come è stato impiegato nella Juve, però, non è stato valorizzato fino in fondo per quelle che sono le sue caratteristiche. Lui non è una seconda punta, preferisce fare la “guerra” sulla fascia».

The post Marchegiani sentenzia: «Chiesa non è stato valorizzato dalla Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG