Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha parlato della alternative del Milan nel ruolo occupato da Krunic: Adli prima scelta

Ospite a Sky, Luca Marchegiani ha parlato così del momento del Milan in assenza di Rade Krunic:

«Se Adli è stato provato come alternativa di Krunic, quando non c’è Krunic deve giocar lui, anche se ha più difficoltà… Vedendo Musah lui ha più gamba, forse in questo momento sta meglio».

