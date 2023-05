Marchegiani: «Szczesny decisivo. Giovani Juve? Hanno dato e tolto». Le dichiarazioni a Sky Calcio Club dopo Bologna

Marchegiani nel corso di Sky Calcio Club ha parlato di Bologna Juve.

MARCHEGIANI – «Szczesny negli ultimi 5 minuti del primo tempo e in molte situazioni del secondo è stato decisivo. La partita di oggi della Juve è stata buona, divertente, non eccezionale. I giovani hanno dato e tolto. Sono stati determinanti i due entrati e Fagioli bravissimo nel primo tempo. Non possono avere esperienza e freddezza per risultare decisivi in tutte le situazioni che capitano. Il problema dei giovani è che l’episodio non sanno sfruttarlo come i giocatori esperto. Ben venga l’errore e la possibilità di crescita».

