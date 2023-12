Marchegiani: «Theo bene da centrale. Pioli? È diventata quasi una gag» ha detto negli studi di Sky Sport 24

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

MARCHEGIANI – «Sono un paio di partite che dà segni di miglioramento Jovic. Ieri ha fatto un gol e un assist quindi ha fatto molto bene È un giocatore tecnicamente bravo ma non con un fiuto del gol incredibile anche se fa gol anche molto belli e in acrobazia. Theo? Non è stata una partita difficile a livello difensivo per il Milan ma lui ha fatto bene. La situazioni di Pioli è diventata un po’ quasi una gag: vinci una partita e sei in, perdi e sei out… ma sono evidenti le difficoltà che ha avuto a livello di rosa»

