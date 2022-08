Queste le parole di Luca Marchetti a TMW Radio, che parla di come ha giocato il Milan all’esordio contro l’Udinese.

Ecco le parole di Luca Marchetti, a TMW Radio discute del Milan e di come ha giocato nell’esordio contro l’Udinese: “Il Milan ha tenuto l’identità della scorsa stagione, ha fatto un po’ quello che ha fatto il Napoli. Il Milan dopo essere andato sotto ha continuato a giocare, ma sapevamo che questi giocatori potevano avere questa reazione. Era prevedibile, ma comunque non banale. Ora ha aggiunto una consapevolezza derivante dallo Scudetto dello scorso anno. La vittoria di sabato, comunque, regala un po’ di tempo ai nuovi per adattarsi.“

Milan esulta scudetto

Trevisani a Mediaset la pensa così sul rigore: “Secondo me non è un rigore, ma un rigorone. Si vede nettamente: Calabria dopo il tocco della palla è ancora in piedi, poi arriva Soppy e prende tutto, ma ci vogliono sei replay per vederlo. In diretta sembrava meno di un rigorino, ma questo fa capire quanto è utile il Var.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG