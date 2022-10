Luca Marchetti famoso giornalista parla a TMW Radio del Milan e dell’Inter, in vista delle fondamentali partite di Champions League.

Sono queste le parole di Luca Marchetti, il giornalista parlando a TMW Radio parla della Champions League di Milan e Inter: “Milan e Inter non devono sentire la pressione delle rispettive partite di Champions. Hanno mostrato di essere in forma, possono fare risultato e la qualificazione è alla portata. L’Inter forse sta messa meglio visto anche il doppio confronto con il Barcellona, ma i rossoneri affrontano due squadre con cui si possono fare 6 punti. Entrambe sono artefici del proprio destino.“

Antonio Di Gennaro, ex calciatore parla così sempre a TMW Radio: “Ha grande talento. Pioli è l’allenatore migliore per un giovane, indossare quella maglia è difficile e si è capito. Qui è un campionato di un altro livello, sarà aspettato fino alla fine. E’ demotivato ma è nell’ambiente giusto per crescere.“

