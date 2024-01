Dario Marcolin ha parlato a Dazn della lotta scudetto che vede sfidarsi Inter e Juventus: le sue dichiarazioni

Dario Marcolin a DAZN ha commentato il pareggio della Juve con l’Empoli e la lotta scudetto tra Inter e bianconeri.

JUVE – «Nella testa di Allegri il pareggio cambia il pensiero per le prossime gare, l’Inter ha partite più difficili e ne ha di più perché ha anche la CL, per questo fondamentale diventa lo scontro diretto e poi arriva un periodo in discesa per la Juve sulla carta anche se poi le squadre di metà classifica nella seconda parte della stagione diventano più fastidiose»

