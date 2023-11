Marcolin punge il Milan: «Infortuni? Al Real Madrid ti mandano via». Le sue dichiarazioni negli studi di DAZN

Dario Marcolin è intervenuto negli studi di DAZN per parlare del problema infortuni in casa Milan.

MARCOLIN – «L’equipe fisica di un club ha una programmazione, fa un programma a lungo termine, così come l’allenatore fa un programma sulla preparazione fisica e arriva a giocare quelle partite in un modo, lo stesso l’area sanitaria fa una programmazione. Se quella programmazione risulta essere sbagliata, al Real Madrid ti mandano via. Quello è il punto»

