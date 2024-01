L’ex arbitro e commentatore Luca Marelli ha preso parola in occasione del contatto tra Nzola e Sommer in Fiorentina Inter

Prende ancora una volta parola Luca Marelli nel corso di Fiorentina Inter. Il commentatore arbitrale di Dazn si è espresso così in merito al contatto in area tra Sommer e Nzola che ha portato al calcio di rigore in favore della Viola.

PAROLE – «Bisogna valutare chi tocca il pallone per primo, se lo tocca prima Sommer, è regolare. Se invece tocca il pallone prima Nzola, è certamente calcio di rigore».

L’articolo Marelli non ha dubbi: «Se tocca il pallone Nzola è rigore, bisogna valutare…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG