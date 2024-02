Luca Marelli è tornato sull’ultima sfida tra Inter e Juve, vinta dai nerazzurri per 1-0: le dichiarazioni dell’ex arbitro

Ospite di Supertele a DAZN, Luca Marelli torna su Inter Juve, ultimo derby d’Italia a San Siro della 23^ giornata di Serie A.

INTER JUVE – «C’è stata molta collaborazione, già dai primi minuti, dovuta anche all’approccio dell’arbitro, anche lui molto dialogante con i giocatori. Solo il momento di nervosismo di Vlahovic ammonito per proteste plateali. Il direttore di gara ha tirato una specie di linea oltre la quale non si poteva andare e sicuramente partite così corrette aiutano lo spettacolo.

Polemiche limitate sulla rete della vittoria e sull’ammonizione di Danilo. Il ceck sul gol era per controllare il tocco eventuale della mano di Thuram che non c’è stato. Se ci fosse stato il tocco anche in volontario in prossimità della porta non sarebbe stato convalidato. Dal calcio d’angolo arriva l’ammonizione di Danilo, corretta: un’imprudenza. Tocca il pallone ma prende la caviglia di Thuram e toccare il pallone non è un salva condotto»

L’articolo Marelli torna su Inter Juve: «Gara corretta, ma ci sono state polemiche su 2 episodi» proviene da Inter News 24.

