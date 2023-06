Il giornalista Massimo Marianella consiglia Alvaro Morata sul suo possibile futuro: ecco cosa ha detto sull’ex Juve

Massimo Marianella, a Sky Sport, ha parlato del possibile ritorno dell’ex Juve Morata in Italia.

LE PAROLE – «Morata è prontissimo per il nostro calcio, non è uno straniero che deve ambientarsi. Può essere un elemento che dà riposo a Giroud. Alla Spagna, all’Atletico e soprattutto alla Juve ha dimostrato che in attacco con più di una punta si adatta molto e sa restare lucido in zona gol. Per il Milan andrebbe benissimo».

