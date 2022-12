Massimo Marianella lancia la critica ad Angel Di Maria: il giornalista ha analizzato così l’esperienza dell’argentino alla Juve

Massimo Marianella, negli studi di Sky Sport 24, ha mossa così criticato il rendimento fin qui tenuto da Di Maria alla Juventus.

DI MARIA – «E’ venuto a preparare il Mondiale e lo ha fatto allenandosi, dosando le energie e le presenze per il suo ultimo Mondiale. Non vorrei che ora si preparasse al Rosario, visto che ha detto che il suo sogno è finire al Rosario. La Juve finora ci ha provato, ma non c’è stata voglia da parte di Di Maria».

