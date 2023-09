Il giornalista e telecronista Massimo Marianella ha parlato delle ambizioni dell’Inter di Simone Inzaghi per questa stagione

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha detto la sua sull’Inter e delle ambizioni dei nerazzurri tra campionato e Champions League.

LE PAROLE – «L’Inter ha una consapevolezza che viene dalla stagione passata dove sfiorano la vittoria in Champions League che forse avrebbe meritato di vincere. È certamente la squadra più forte della Serie A e chiaramente la favorita dello scudetto. È una delle squadre che può ambire, visto l’anno scorso, di tornare in finale di Champions League. La rosa è fortissima, fa fatica a trovare spazio uno come Frattesi. Inzaghi dovrà trovare spazio a tutti».

