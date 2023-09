L’esperto di mercato Luca Marchetti tira le somme dell’esordio europeo della squadra di Inzaghi.

Dopo aver rifilato una cinquina al Milan l’Inter non riesce ad andare oltre l’1-1 in Spagna contro la Real Sociedad; un cambio di rendimento quasi incomprensibile soprattuto se si considera che tra le 2 gare sono passati appena 3 giorni. I nerazzurri hanno realizzato il primo tiro in porta solo all’87’, quando ha segnato Lautaro Martinez; ne ha parlato Luca Marchetti nel suo editoriale su TMW.

Lautaro Martinez

“L’Inter tira un gran sospiro di sollievo. Il derby di Milano sembra non aver fatto male (nell’animo) soltanto ai milanisti! La prestazione nerazzurra paragonata a quella di sabato pomeriggio sembra un altro sport. O un’altra squadra. Certamente merito della Real Sociedad che ha giocato davvero bene fino al 75esimo, ma l’Inter non riusciva proprio a venire fuori, a rendersi pericolosa”.

Nonostante tutto si evita la sconfitta

“E’ riuscita a segnare al primo vero tiro in porta e grazie a una giocata di Barella e Lautaro. Avrebbe avuto anche la forza di ribaltarla addirittura. E paradossalmente torna in Italia con un po’ di rammarico. Inzaghi durante la partita le ha provate tutte per svegliare l’Inter dal torpore. Ha chiuso con tre punte in campo e Dimarco braccetto di sinistra ma ha funzionato. L’Inter ha trovato più equilibri da sbilanciata che prima. Però, sebbene il pari sia salutato con ottimismo e con il sorriso, ci si aspettava i tre punti da questa sfida”.

L’articolo Marchetti: “Il derby non ha fatto male solo al Milan, il pari spagnolo viene accolto con ottimismo dall’Inter” proviene da Notizie Inter.

