Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella dedica qualche parola all’ex nerazzurro Romelu Lukaku, attesissimo a San Siro il 29 ottobre insieme alla sua Roma.

LUKAKU– «Lukaku è stato subito accolto nel migliore dei modi. L’ambiente è molto caldo a Roma, è titolare inamovibile. Ero sicuro facesse una grande stagione, la sta facendo proprio in risposta ad un anno non tranquillo e negativo. Può essere sempre decisivo in positivo».

