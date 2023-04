Marianella: «Siviglia non brillante, la Juve è favorita per un motivo». Il giornalista parla dell’avversario di Europa League

Marianella, giornalista esperto di calcio internazionale, a Sky Sport 24 ha parlato del Siviglia, avversario della Juve nelle semifinali di Europa League.

MARIANELLA – «Siviglia non brillante, è al terzo allenatore. Sono stati bravi ad aver battuto il Manchester United, non me l’aspettavo, si è suicidato in casa. La Juve è più squadra, più tosta, ha più campioni. Non farà l’errore di sottovalutare il Siviglia. È più favorita la Juve col Siviglia che non la Roma con il Bayer. La Juve rischia meno col Siviglia, la Roma deve aggrapparsi a un meraviglioso Mourinho».

