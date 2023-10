Le parole di Pierpaolo Marino sul caso scommesse: ecco cosa ha detto sulla vicenda scoppiata nelle ultime settimane

Pierpaolo Marino ha concesso un’intervista a Tuttosport sull’ormai noto caso scommesse che ha colpito la Serie A. Ecco che cosa ha detto.

TESTIMONIANZE DEI CALCIATORI LUDOPATICI AI GIOVANI – «Queste iniziative, che definirei quasi di “educazione civica”, sono molto utili per prevenire questi fenomeni: il fatto che i ragazzi possano “tastare con mano” cosa rischia chi fa determinate cose e assume comportamenti sbagliati può avere un effetto fortemente dissuasivo».

CHE ARIA TIRA – «Fare pronostici mi risulta difficile, ma indubbiamente non ne esce bene né l’immagine del calcio, né quella dei calciatori. Al momento, e mi auguro resti così, non mi sembra che questi ragazzi si siano messi in affari con la malavita per condizionare i risultati delle partite. E le sanzioni, che ci saranno, da parte della Federcalcio devono essere graduate in modo corretto: l’errore che non va assolutamente fatto è ghettizzarli questi ragazzi. Altrimenti non li recuperi più».

