Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato al Corriere della Sera riguardo la stagione dei bianconeri

Il pareggio in Juventus-Inter e, domani sera, l’anticipo a Monza che in caso di vittoria potrebbe proiettare la squadra di Massimiliano Allegri a una momentanea vetta della classifica. Sono i temi caldi in casa bianconera e ne parla Mark Iuliano, ex difensore della Signora, che al Corriere della Sera esprime le sue opinioni anche sul mercato e sul futuro della squadra.

COME ESCE LA JUVE DALLA GARA CON L’INTER – «Come una squadra tosta, che ha ottenuto un buon punto interpretando molto bene la prima parte di gara. La Juve sta gestendo molto bene tante questioni, anche extracalcistiche. Riportare la squadra in quota scudetto, un mese e mezzo dopo il ko con il Sassuolo, non era facile. Non dimentichiamoci che mancano alcuni giocatori importanti. Siamo lontani dal gioco che vorremmo vedere, ma il bicchiere è mezzo pieno: vietato storcere il naso. Nonostante tante problematiche la Juve è a -2 dall’Inter, che ha una rosa incredibile».

VLAHOVIC E CHIESA – «Ovviamente loro due sono fondamentali. Forse a Vlahovic servirebbe qualche assist in più, ma rivederlo dentro la partita, a lottare su ogni palla, è un piacere. E Chiesa sta dimostrando di essere in ottime condizioni, come lo vorremmo sempre vedere».

SERVE UNO COME DE PAUL – «Fortunatamente abbiamo un grande direttore come Giuntoli, per me è il più bravo di tutti. Mi fido ciecamente di lui. Certo è che non avere Pogba fa la differenza. Rivederlo in bianconero sarebbe stata una vera gioia».

TUDOR PER IL DOPO ALLEGRI – «Premetto che non so nulla e che non mi piace parlare di una panchina occupata, come quella juventina. Se in un lontano futuro Allegri dovesse andare via, allora sì, Tudor è un allenatore molto bravo, preparato, candidato a una grande carriera».

