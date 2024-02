Marocchi: «La Juve ha giocato veramente poco col Frosinone. Loro hanno la differenza». L’analisi dell’opinionista

Marocchi, opinionista di Sky Sport, ha analizzato la prestazione offerta dalla Juve e da alcuni giocatori bianconeri col Frosinone.

MAROCCHI – «Juve in difficoltà, col Frosinone giocato veramente poco anche se ha fatto 3 gol. Ci sono stati giocatori che hanno giocato col cuore in mano: Mckennie, Gatti e Cambiaso hanno fatto la differenza oltre a Rugani che sa dove va la palla in area di rigore. Vlahovic? Da 9 in pagella».

