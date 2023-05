A Radio Bianconera, Domenico Marocchino ha commentato così la stagione della Juve.

MAROCCHINO – «Credo che l’unica macchia della stagione sia l’eliminazione ai gironi di Champions, quello bisognava passarlo. Confermare Allegri? Credo che sia giusto, per ragioni economiche ma anche per il modo in cui ha valorizzato i giocatori della Next Gen».

