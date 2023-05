L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta celebra giocatori e allenatore nerazzurri per quanto fatto ieri sera ma invita a non abbassare la guardia.

Beppe Marotta ha rilasciato diverse dichiarazioni sul derby di ieri a margine dell’evento Il Foglio a San Siro. “Il messaggio è che abbiamo vinto una tappa di un Giro che è ancora da definirsi nella parte finale, sappiamo che la partita di ritorno può riservare insidie, bisogna avere la consapevolezza di tenere i piedi aderenti al terreno ed entrare con le stesse motivazioni come se fosse da riconquistare il risultato”.

esultanza a fine gara Inter

“Mister Inzaghi l’aveva preparata molto bene, quindi merito suo di questo exploit. Fa parte di una valutazione che trova protagonisti i nostri giocatori che sono bravi e lo sono tutti, alcune giocate importanti ci hanno dato questa possibilità ma non ci sediamo. Ci sono altri 90′, ho visto nel caso situazioni ribaltate, per cui dovremo avere determinazione e forza per affrontare il ritorno come se fosse un’altra partita. Mi aspettavo un’Inter determinata, sapevo che Inzaghi l’aveva preparata nel modo giusto. E’ un momento in cui stiamo bene, di conseguenza ero certo di un’ottima prestazione“.

