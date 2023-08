L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta spiega il perché dell’acquisto del colombiano.

Beppe Marotta a RDS ha parlato anche dell’acquisto di Juan Cuadrado molto criticato dai tifosi nerazzurri. “Cuadrado si porta dietro una cultura della vittoria che serve moltissimo. Quando arrivò Pirlo alla Juventus, aveva vinto col Milan. Cuadrado è valido, ha una bella cultura della vittoria alle spalle che abbiamo anche noi”.

Juan Cuadrado

“Bisogna mettere insieme l’entusiasmo del giovane e l’esperienza dell’anziano che viene trasmessa anche negli spogliatoi in settimana, la differenza la danno gli anziani. I tifosi dell’Inter hanno un grandissimo amore e la passione non si discute. Abbiamo ricevuto critiche sui social ma anche via mail ma fa parte del gioco: il calcio è cambiato, è evidente che l’amore verso una maglia ti porta ad essere sfiduciato quando pensi che la squadra non può essere completata ma non è così“.

