Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel prepartita di Juventus-Inter, Beppe Marotta ha parlato anche del futuro di Simone Inzaghi.

MOMENTO- «Ne usciamo con compattezza, unione, responsabilità e cultura del lavoro, sono le terapie migliori. Le motivazioni e l’aspetto psicologico sono importanti. L’allenatore è il leader del gruppo e interviene decidendo gli uomini da mandare in campo. Lui è il leader».

INZAGHI – «Abbiamo detto di avere fiducia, abbiamo un contratto pluriennale. Siamo contenti, abbiamo tre obiettivi diversi. Stasera ci giochiamo un po’ tutto. In campionato abbiamo avuto discontinuità ma mancano ancora nove partite. Ma il fatto di essere qui in semifinale ed essere ai quarti di Champions dice abbiamo avuto un cammino importante. Per le priorità del club però immaginare di essere fuori dalla Champions ci imporrebbe di rivedere tutti i piani economici della prossima stagione.».

DOVE MIGLIORARE – «Quando l’avversario è di rango e la competizione è di livello i giocatori si caricano da soli. Con squadre di provincia hai tutto da perdere e nulla da guadagnare. Noi abbiamo perso punti con le provinciali per demerito nostro. Dobbiamo risolvere quel problema mentale, l’aspetto negativo di questa stagione è proprio la discontinuità in campionato».

ALLEGRI – «Allegri è molto bravo nella comunicazione, fa parte del gioco. Inter, Milan e Juve sono sempre destinate ad ottenere un risultato importante. Siamo sempre sotto pressione e i risultati sono più importanti delle prestazioni. Allegri è bravo e ha gestito un momento complicatissimo per il suo club. Dobbiamo trovare anche noi delle contromisure».

L’articolo Marotta: «Inzaghi? Siamo contenti, abbiamo tre obiettivi diversi» proviene da Inter News 24.

