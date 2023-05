Marotta: «Juve male dopo il mio addio? Credo sia una coincidenza». Le parole dell’ex ad bianconero, ora all’Inter

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, a Il Foglio Sportivo 2023, ha commentato anche delle parole di Lapo Elkann che ha detto che la Juve ha perso tanto dopo il suo addio.

Le sue parole: «Credo che queste siano coincidenze, io come tanti altri dirigenti svolgo il lavoro con passione e dedizione. Sono prerogative fondamentali per ottenere i risultati, i dettagli fanno la differenza. Chi vuol fare il dirigente non deve lesinare il tempo a disposizione, ma deve essere attento. Il fatto che la Juve non stia andando bene e l’Inter il contrario è una coincidenza».

